La Nación dio de baja a otras 20 prepagas

La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja 20 entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y las autoridades de Salud lo enmarcaron en un proceso de reordenamiento del sistema.

Como fundamento de la medida, la Superintendencia informó que figuraban anotadas en el registro, pero que no tenían actividad.

La lista de prepagas dadas de baja incluye a la Asociación Mutual Trabajadores Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana; la Mutual Persona John Deere Argentina; la Asistencia Mutual Aeronavegante; el Instituto Médico Asistencial IMA; el Centro Médico Mar Del Plata Asociación Civil; la Obra Social De La Cámara De La Industria Curtidora Argentina; la Asociación Mutual Integral De Consumos y Servicios; la Asociación Mutual De Comerciantes Bartolomé Mitre; la Gran Cooperativa De Crédito, Vivienda, Consumo, Ltda; y la Asociación Mutual Bs.As. Staff De Medicina y Servicios.

También: Asociación Mutual Intercooperativa; Cooperativa De Electricidad, Servicios Públicos Vivienda y Crédito De Villa Cañás Limitada - Coevical; el Instituto Materno Infantil SA; Empy SRL; la Asociación Mutual Del Personal Del Ministerio De Educación y Justicia de la Nación; Austral Organización Médica Integral S.A.; la Cooperativa de Provisión de Obras, entre otras.