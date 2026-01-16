Argentina integrará la misión de la NASA para volver a la Luna

El Gobierno Nacional informó que integrará la misión Artemis II que lleva adelante la NASA mediante el microsatélite Atenea que viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) que volará alrededor de la Luna con una misión tripulada luego de más de cinco décadas. Lo hizo a través de un comunicado de la Oficina del Presidente que difundió en las redes sociales, en el que se detalla que la misión está programada para el viernes 6 de febrero.

Según explicaron desde la administración libertaria, será la primera misión tripulada a la Luna en más de cincuenta años, tras el fin del Programa Apolo en 1972. En la primera etapa, los cuatro astronautas no bajarán en la Luna, sino que la sobrevolarán por detrás. En una primera instancia, desde Casa Rosada habían asegurado que el desplazamiento los ubicaría a “una distancia récord”, a 72.000 km de la Tierra, algo que fue corregido con un segundo comunicado en el que añadieron la aclaración que rompe la marca de un satélite argentino.

Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) desarrollado además por la empresa argentina VENG S.A; el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y las Universidades de La Plata (UNLP) y de San Martín (UNSAM). También participó del proceso la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

“Este microsatélite argentino permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA”, sostiene el documento viralizado por la gestión del presidente Javier Milei, y detalla: “Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance”.

Asimismo, remarca que el lanzamiento del Artemis II, “requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo” para actividades espaciales, por lo que celebra la selección conforme a las capacidades técnicas y operativas del país. “El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”, argumentan.

Desde su cuenta de X, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, sostuvo: “En las próximas semanas Argentina será parte de un hecho histórico. ATENEA, un microsatélite argentino, viajará a bordo de la misión Artemis II de la NASA, que orbitará la Luna. ATENEA validará tecnología crítica y llegará más lejos que cualquier satélite nacional”.

Por su parte, felicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y a la insticiones parte, y remarcó que la participación argentina “fortalece la proyección internacional de la Argentina y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”.