San Roque: ya son 126 las personas evacuadas por la crecida del río Santa Lucía

El desborde del río Santa Lucía hace una semana mantiene en vilo a los sanroqueños, la situación se agravó en las últimas horas y según el reporte del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) ya provocó la evacuación de 126 personas en San Roque. En la provincia se contabilizan 357 afectados.

Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, detalló a El Litoral que la cifra corresponde a los últimos relevamientos realizados en la zona: "Según los últimos datos y 126 personas evacuadas en San Roque por el desborde del rio Santa Lucia".

Durante la jornada continuaron las tareas de evacuación, mientras que varios vecinos optaron por autoevacuarse y trasladarse a casas de familiares ante el avance imparable del agua.

Las personas afectadas fueron alojadas en distintos puntos dispuestos por el Municipio, entre ellos Avesa, la Escuela N°133 y el albergue municipal. Remarcaron que en muchos barrios el agua ingresó directamente a las viviendas y no hubo forma de contenerla, lo que obligó a los habitantes a dejar sus hogares de manera urgente.

Pronostico desalentador

El panorama podría complicarse aún más, ya que el pronóstico del tiempo indica probabilidad de lluvias hasta el próximo domingo. Ante este escenario, una retroexcavadora municipal continuó realizando trabajos de zanjeo en el barrio San Antonio para facilitar el escurrimiento del agua y mitigar los anegamientos.

Durante toda la jornada, el Municipio, Defensa Civil y el COEM (Comando de Operaciones de Emergencia Municipal) trabajaron de manera coordinada en la asistencia a los damnificados. Además de San Roque, otros municipios también registran evacuados, San Luis del Palmar cuenta con 205 personas afectadas, Santa Lucía con 15, Ituzaingó con una familia y El Sombrero con otra, lo que eleva a 357 el total de evacuados en toda la provincia.