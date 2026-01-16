Robaron elementos del interior de una capilla en Monte Caseros

En Monte Caseros denunciaron el robo de elementos del interior de la llamada Capilla de Adoración Eucarística Perpetua, ubicada en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en calle Atamañuk 873.

Según estiman, el hecho delictivo se habría cometido entre las 6 y las 7 de la mañana de este viernes cuando se adueñaron de un ventilador y una aspiradora, entre otros elementos.

La Policía ya está abocada a la recolección de datos en colaboración con la Fiscalía en turno y hasta el momento, no se han reportado detenciones ni información alguna de los elementos buscados.

Las autoridades habrían sido notificadas y se presume que revisarán las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, ya que la capilla es un espacio dedicado a la oración continua.

La comunidad parroquial espera que los elementos sean devueltos y hace un llamado a quien pueda tener información que facilite su recuperación.

