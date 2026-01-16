Supergripe en ocho provincias

El Instituto Malbrán confirmó en las últimas horas nuevos casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en provincias que hasta ahora no registraban contagios: Córdoba y Corrientes. De esta manera ya son ocho las que cuentan con registros de la nueva “supergripe”.

Los casos confirmados son dos en cada distrito, que se suman a los 11 reportados el último lunes por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), con lo que en total ahora suman 15. De esa cantidad, la tercera parte se detectó cuando los pacientes ya estaban internados.

Otro dato aportado por el BEN es que sobre los 11 casos que se contabilizaba a comienzos de esta semana, 9 no registraban antecedente de vacunación. La vacuna contra la influenza, pese a que todavía no está adaptada al subclado K, mitiga de todos modos los casos graves.

El escenario de la supergripe en Argentina queda configurado hasta el momento con 3 casos en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Neuquén; 2 en Santa Cruz; 2 en Córdoba; 2 en Corrientes; 1 en Mendoza; y 1 en Tierra del Fuego.