†

ÑEKY FLORES DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

27 de enero, ese día me quedé pensando en que algunas personas jamás nos dejarían. Aunque ya no estás, escucho tu voz, tu risa, tu andar, todo, todo. Tu esencia está con nosotros, te sentimos. Tus enseñanzas, tus buenas costumbres son nuestra guía, supiste ser esposa, madre y amaste a toda la familia. Físicamente Dios te llevó, pero perdurarás eterna y espiritualmente con nosotros. Ñekita querida, que en paz descanses. Tu esposo, hijo, nietas y familiares participan e invitan a la santa misa en su memoria el martes 27/01/26 a las 20 hs. en la Iglesia Catedral, por su eterno descanso, al cumplirse el 9° aniversario de su partida.