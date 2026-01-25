Corrientes: dos detenidos en diferentes operativos en la ciudad

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó dos detenciones en la ciudad Capital durante diferentes operativos.

La primera detención ocurrió en inmediaciones de Avenida Maipú y calle Honduras durante la madrugada del sábado, cuando efectivos del Destacamento San Marcos fueron alertados por el sistema 911 sobre disturbios en la vía pública.

Cuando los agentes se presentaron en el lugar pudieron constatar que una mujer mayor de edad causaba intranquilidad entre los transeúntes de la zona, por lo que fue demorada en ese momento.

El segundo operativo ocurrió en la mañana del mismo día luego que se diera la alerta por un robo cometido por dos personas a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo New Titan de 150 cc., sobre calle Las Flores y avenida Colón. Es así que se desplegaron efectivos hacia el lugar, quienes visualizaron sobre calle Misiones y La Pampa a un sujeto descender del rodado para perderse de vista.

En tanto que el conductor de la motocicleta fue seguido por los policías hasta una vivienda donde el sospechoso ingresó. Con la autorización del propietario del inmueble, el personal ingresó para detener al sujeto.

Los demorados de ambos operativos fueron trasladados a las comisarías correspondientes donde la Fiscalía de turno se encargó de cada caso, en tanto que se realizaron las diligencias de rigor.

