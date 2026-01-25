Corrientes: un adolescente murió luego de lanzarse a las aguas de una laguna

Un trágico hecho ocurrió el sábado en la localidad de Palmar Grande donde un adolescente murió luego de arrojarse a las aguas de una laguna que no estaba habilitada.

Para ser más precisos en el Balneario Don Centurión un grupo de jóvenes se encontraba en el lugar con intención de bañarse en las aguas. En esta ocasión algunos chicos se subían al muelle y se arrojaban desde allí.

Uno de ellos saltó al espejo de agua pero no regresó a la superficie. Se trataba de Tobías de 16 años cuya búsqueda inició de inmediato por parte de sus hermanos y madre con quienes había asistido al lugar, quienes también dieron aviso a las autoridades.

Finalmente todo terminó cuando se encontró al adolescente sin vida debajo de la espesa vegetación acuática.

Desde el municipio de la localidad habían informado que las aguas de la zona no estaban habilitadas por la presencia de embalsado y que se estaban realizando tareas para reacondicionar el predio de acampe.

En el caso intervino la Fiscalía de turno mientras que las autoridades que se presentaron en el lugar realizaron las diligencias del caso.

Con información de Impacto FM

