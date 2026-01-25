La lesión de Foyth encendió las alarmas en la Selección Argentina

Villarreal encendió las alarmas en pleno duelo ante el Real Madrid por la fecha 21 de La Liga. Juan Foyth, uno de los pilares del Submarino Amarillo, debió abandonar el campo a los 24 minutos del primer tiempo tras una acción que generó máxima preocupación.

Sin contacto con ningún rival, el defensor argentino apoyó mal el pie al girar y sintió un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. De inmediato pidió asistencia y quedó tendido en el césped, con gestos evidentes de molestia. Todo indica que se trata de una lesión en el tendón de Aquiles y los primeros indicios son alarmantes, a la espera de los estudios médicos para confirmar la gravedad y el tiempo de recuperación.

El cuerpo médico ingresó rápidamente y decidió su salida del partido, retirándolo del campo visiblemente afectado. En ese momento, Foyth recibió el saludo de Franco Mastantuono y una sentida ovación de todo el Estadio de la Cerámica.

Si bien todavía no hay un parte médico oficial, la imagen generó inquietud en Villarreal y también en el entorno de la Selección Argentina. En un año marcado por el Mundial, cualquier contratiempo físico del defensor es seguido de cerca por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

TyC Sports