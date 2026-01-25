Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en Madrid

El homenaje comenzó en la Plaza de Antón Martín del centro de Madrid, con un acto encabezado por la Fundación Abogados de Atocha y CCOO Madrid, el sindicato de mayor representatividad en España. La ceremonia tuvo lugar bajo el monumento que recuerda el asesinato de los cinco abogados laboralistas en manos de un grupo de extrema derecha, para luego trasladarse al Auditorio Marcelino Camacho y continuar con la conmemoración.

La presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, dialogó con Página/12 y expresó que el reconocimiento “da fuerza para continuar la lucha”. En un contexto adverso en Argentina señaló que estos gestos permiten reafirmar que “no todo está perdido”, ya que “hay mucha gente que sigue comprometida con la lucha, desde su lugar”. En ese sentido, subrayó la importancia de la militancia, no sólo en el país sino también a nivel internacional, y remarcó que “hay que seguir, no se puede abandonar, ni un día ni un momento”.

A lo que su compañera, Sara Mrad, referenta de la filial de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Tucumán agregó: “Esto es muy importante. La verdad es que este abrazo en la Plaza de Atocha nos llena de emoción, es tan intenso, tan fuerte, y acá estamos, para compartir con los compañeros y las compañeras ese pedacito de historia y de lucha, con el pueblo español”.

En representación de Abuelas de Plaza de Mayo, Leonardo Fossati, nieto recuperado, viajó desde la Argentina para recibir el reconocimiento: “Estamos acá para honrar y recibir este premio que nos emociona muchísimo”, señaló, destacando las palabras de las Madres de Plaza de Mayo y subrayando “la importancia de sostener la memoria viva para fortalecer una democracia más justa y mantener vigentes estas luchas”.

Los defensores del movimiento obrero

El premio tiene su origen en la masacre de Atocha. Cada 24 de enero se recuerda la noche en la que, en 1977, un grupo de extrema derecha asesinó a cinco abogados militantes en su despacho de la calle Atocha. A casi cinco décadas de aquel crimen, el reconocimiento busca mantener viva la memoria de quienes fueron asesinados por defender los derechos laborales.

La conmemoración estuvo atravesada por una coincidencia temporal simbólica, debido a que los 49 años de la masacre de los abogados coincide con la primera ronda de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Carmen Arias, recordó que el próximo 30 de abril se cumplirán también 49 años de la primera ronda: “Hasta ahora, seguimos, sin dejar nunca de estar allí todos los jueves, desde hace casi 50 años”, subrayó.

En la misma línea, Sara Mrad, destacó que esa coincidencia histórica “nos emociona muy especialmente”, y que “para nosotros es muy importante estar acá, compartiendo con todos ustedes y especialmente con los compañeros de Comisiones Obreras, porque la mayoría de los desaparecidos en la Argentina fueron trabajadores”.

Durante el acto se recordó que 1976 también fue un año de gran relevancia para España. En medio de intensas movilizaciones y conquistas del movimiento obrero, sectores de extrema derecha buscaban amedrentar y disciplinar a los trabajadores. Fue en ese contexto que, en enero de 1977, se produjo la masacre de Atocha, con el objetivo de silenciar a la organización sindical.

La secretaria General de Comisiones Obreras de Madrid, Paloma López Bermejo, cerró subrayando el valor del reconocimiento a Abuelas y a Madres de Plaza de Mayo en un contexto global “muy delicado”, marcado por el avance de la extrema derecha y los recortes de libertades. “La memoria que hoy traemos aquí no es para anclarnos en el pasado, sino para generar esperanza y trabajar por el futuro” explicó, destacando que recordar la lucha de los abogados de Atocha y de los organismos de derechos humanos argentinos es también reafirmar el compromiso con la democracia.

Página 12