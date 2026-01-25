A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, símbolo del fotoperiodismo argentino

En Argentina, el 25 de enero se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico en memoria del periodista gráfico José Luis Cabezas, asesinado mientras ejercía su labor profesional en 1997. La fecha fue establecida por la Ley Nacional N.º 24.876 sancionada y promulgada ese mismo año con el objetivo de rendir homenaje a su trayectoria y a la tarea de los trabajadores gráficos en general.

La consigna que acompaña la conmemoración es “No se olviden de Cabezas”, un reclamo de justicia y reconocimiento que impulsa la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra).

Quién fue José Luis Cabezas

José Luis Cabezas nació el 28 de noviembre de 1961 en Wilde (Provincia de Buenos Aires) y se consolidó como uno de los reporteros gráficos más prestigiosos del país. Durante su carrera retrató a figuras del deporte, la política, la cultura y el espectáculo, y desarrolló un estilo periodístico basado en la búsqueda de la verdad y el registro documental.

En 1996, mientras cubría la temporada veraniega en Pinamar, logró una de sus fotografías más icónicas: la primera imagen publicada de Alfredo Yabrán, un empresario cuyo rostro era un misterio para los medios. Esa imagen se convirtió en portada de la Revista Noticias y marcó un hito en el periodismo argentino.

Hasta este momento, la cara del empresario era un misterio para todos.

El asesinato que marcó un antes y un después

Durante la madrugada del 25 de enero de 1997, luego de cubrir una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani en Pinamar, Cabezas fue interceptado por una banda que lo secuestró y asesinó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente dentro de un automóvil alquilado, calcinado y con dos disparos en la cabeza en el paraje Los Manantiales, en General Madariaga.

La investigación judicial determinó que el crimen estaba vinculado al empresario Alfredo Yabrán como autor intelectual, lo que generó una enorme conmoción en la sociedad argentina y colocó el caso en la historia de la lucha por la libertad de expresión.

La conmemoración y su significado

Cada 25 de enero, periodistas, colegas y organizaciones de prensa conmemoran no solo a Cabezas, sino también el rol de los reporteros gráficos en la construcción de información, su aporte a la transparencia y la defensa de derechos fundamentales.

Para muchos colegas y activistas de derechos humanos, la fecha sirve para reflexionar sobre la protección del ejercicio periodístico y sobre casos de violencia contra la prensa que siguen vigentes en diferentes contextos.