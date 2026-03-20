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RICARDO BORDA

Por El Litoral

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 00:00

RICARDO BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/03/2026. Ricardo G. Leconte y familia, participan el fallecimiento del gran amigo, político honesto, medico consagrado y hombre de bien siempre. Acompañan a sus familiares y ruegan por su descanso en paz.

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