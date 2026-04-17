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ANTONINA INES D' AMICO de GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/04/2026. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Eduardo Gilberto Panseri, participa con pesar el fallecimiento de la madre de la Cra. María Inés González D'amico, elevando una oración por su eterno descanso. c/293

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ANTONINA INES D' AMICO de GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 15 de abril del corriente año. Rita G. Pernizza participa con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre de la Cra. María Ines González D'Amico, y ruega una oración por el eterno descanso de su alma y resignación para sus seres queridos. c/292

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ANTONIA INÉS D´AMICO DE GONZÁLEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/04/2026. La Dirección de Arquitectura y Mantenimiento del Poder Judicial participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Antonia Inés D´Amico de González, madre de nuestra compañera María Inés González D´Amico. Elevamos una oración por su eterno descanso y acompañamos a María Inés y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles una pronta resignación. Que en paz descanse. c/294