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AURORA CARMEN VICENTTINI

Q.E.P.D.

Falleció el16/04/2026. Con profunda tristeza María Luisa Garicoche, Carlos Ramón Morales, Mariana Inés Morales, Carlos Andrés Morales y familia, participan el fallecimiento de su querida “Tía Tesoro”, quien fuera fuente de amor, alegría, generosidad y sabiduría.

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AURORA CARMEN VICENTTINI

Q.E.P.D.

Falleció el16/04/2026. Su sobrina Silvia Cristina Garicoche e hijos, Pedro Eugenio Braillard Poccard y Juan Enrique Braillard Poccard, participan con tristeza el fallecimiento de su querida tía y ruegan por su eterno descanso. c/304