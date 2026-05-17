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NILDA R. SOLER DE IBARRA
Q.E.P.D.
Falleció en San Lorenzo (Ctes) el 17/04/2026. Sus hermanos Susana y Hugo Soler. Esposo, hijos, cuñados y sobrinos agradecen infinitamente los saludos recibidos. Rogamos una oración en su memoria.
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Por El Litoral
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NILDA R. SOLER DE IBARRA
Q.E.P.D.
Falleció en San Lorenzo (Ctes) el 17/04/2026. Sus hermanos Susana y Hugo Soler. Esposo, hijos, cuñados y sobrinos agradecen infinitamente los saludos recibidos. Rogamos una oración en su memoria.