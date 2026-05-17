ROBERTO JESÚS COSTANZO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/05/2026. El Club de Amigos de la Adelita y Cuerpo Técnico. Participan del fallecimiento del padre de su amigo Juanjo. Acompañándolo a él y toda su familia en estos momentos. Elevamos una plegaria al cielo en su memoria. C/C

ROBERTO JESÚS COSTANZO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/05/2026. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Robero Jesús Costanzo, querido papá y abuelo de la hermosa familia que supo construir. Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Victoria Costanzo y a toda su familia en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre por su calidez, su generosidad y el cariño que nos brindó a las amigas de su hija y a nuestras familias. Participan Fabiana Raquel Chequim, María Cristina Rolnik, Eva Mogro Rolnik y familias. C/458

ROBERTO JESÚS COSTANZO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/05/2026. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Robero Jesús Costanzo, querido papá y abuelo de la hermosa familia que supo construir. Acompañamos con mucho cariño a nuestra querida amiga Victoria Costanzo y a toda su familia en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre por su calidez, su generosidad y el cariño que nos brindó a las amigas de su hija y a nuestras familias. Participan Fabiana Raquel Chequim, María Cristina Rolnik y familias. C/459

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ROBERTO JESÚS COSTANZO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/05/2026. Carolina Monzón, Olgui Mañis, Martha Méndez participan su fallecimiento y acompañan a Marcela, Victoria, Juanjo, Mami, sobrinos y nietos en este momento tan delicado. Elevamos una oración por su eterno descanso. Y que brille para él la luz eterna.