¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Por El Litoral

Martes, 05 de noviembre de 2024 a las 00:00

ANDREA LEONOR TOSETTI

 Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.Lidia Romero Feris de Cotelo e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de Andrea y acompañan a sus padres; Silvia y Aníbal, y demás familiares en triste momento. Ruegan oraciones a su memoria.

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Su tío José Tassano, sus primos: Agustín y Karina, Clarise y Guillermo y Patricio Tassano, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Su primo Gustavo Tassano, Lucía Habegger de Tassano y sus hijos Felipe y Paula Tassano, participan con profundo dolor su fallecimiento elevando una oración en su memoria.

ANDREA L. TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció 02/11/2024. La promoción 1964 del Colegio Nacional Gral San Martín, acompaña a su compañero Aníbal Tosetti y familia en tan doloroso trance, haciéndoles llegar sus más sentidos pésames y ruegan oraciones a su memoria. c/547

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. La Promoción 1977 de la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol” participa con mucha tristeza el fallecimiento de la hija de nuestra compañera y amiga Silvia, rogando a Dios que la reciba en sus brazos y consuelo a su familia. c/894

ANDREA TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Eduardo R., Graciela Rossi Querín, sus hijos Andrés, Marcelo, Valeria, Margarita y Matu, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso. c/888

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Norma Piragine Niveiro de Rinesi participa su partida a la Casa del Señor luego de haber afrontado una valiente lucha por su vida, para compartirla con su esposo e hijos. Como vecina y amiga de sus padres, y de su familia, los abrazo y ruego para ellos una pronta resignación. Siempre va a estar entre nosotros. c/546

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Con mucha tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra compañera y amiga, Andrea L. Tosetti. La recordaremos por su alegría, su bondad y el impacto positivo que nos dejó. Nos unimos en oración junto a su esposo, hijos y toda su familia en este difícil momento. Andre vivirá siempre en nuestros corazones. Promoción 2004 del Saint Patrick’s College. c/895

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Marta Wenzel y su hija Marcela Cáceres Wenzel participan con inmenso dolor del fallecimiento de la querida Andrea. Acompañan a sus padres, hermanos, esposo e hijos en este difícil momento y elevan una oración para su eterno descanso. Su valentía, fortaleza y alegría en la adversidad han sido una inspiración para todos. c/895

 

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.  Jorge Izaguirre, su esposa Sonia Germain de Izaguirre, hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Andreita. Acompañan con mucho cariño a Silvia y Aníbal, su esposo, hermanos e hijitos, elevando oraciones para que el Señor la reciba en sus brazos.

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.Participa de su fallecimiento el Viceintendente de la Ciudad de Corrientes, Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur elevando una oración y rogando por su eterno descanso.

ANDREA LEONOR TOSETTi

 Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.Participan su fallecimiento el Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur, su esposa Sra. Silvia Camino Pujol y familia, elevando una oración y rogando por su eterno descanso.

ANDREA LEONOR TOSETTi

 Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Elsa Lencina de Tassano e hijos Eduardo y Doris Bozzone, Luis y Paola Battaglia, Gloria y José Alberto Meabe, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD