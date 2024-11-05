†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.Lidia Romero Feris de Cotelo e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de Andrea y acompañan a sus padres; Silvia y Aníbal, y demás familiares en triste momento. Ruegan oraciones a su memoria.

†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Su tío José Tassano, sus primos: Agustín y Karina, Clarise y Guillermo y Patricio Tassano, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Su primo Gustavo Tassano, Lucía Habegger de Tassano y sus hijos Felipe y Paula Tassano, participan con profundo dolor su fallecimiento elevando una oración en su memoria.

†

ANDREA L. TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció 02/11/2024. La promoción 1964 del Colegio Nacional Gral San Martín, acompaña a su compañero Aníbal Tosetti y familia en tan doloroso trance, haciéndoles llegar sus más sentidos pésames y ruegan oraciones a su memoria. c/547

†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. La Promoción 1977 de la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol” participa con mucha tristeza el fallecimiento de la hija de nuestra compañera y amiga Silvia, rogando a Dios que la reciba en sus brazos y consuelo a su familia. c/894

†

ANDREA TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Eduardo R., Graciela Rossi Querín, sus hijos Andrés, Marcelo, Valeria, Margarita y Matu, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso. c/888

†

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Norma Piragine Niveiro de Rinesi participa su partida a la Casa del Señor luego de haber afrontado una valiente lucha por su vida, para compartirla con su esposo e hijos. Como vecina y amiga de sus padres, y de su familia, los abrazo y ruego para ellos una pronta resignación. Siempre va a estar entre nosotros. c/546

†

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Con mucha tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra compañera y amiga, Andrea L. Tosetti. La recordaremos por su alegría, su bondad y el impacto positivo que nos dejó. Nos unimos en oración junto a su esposo, hijos y toda su familia en este difícil momento. Andre vivirá siempre en nuestros corazones. Promoción 2004 del Saint Patrick’s College. c/895

†

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Marta Wenzel y su hija Marcela Cáceres Wenzel participan con inmenso dolor del fallecimiento de la querida Andrea. Acompañan a sus padres, hermanos, esposo e hijos en este difícil momento y elevan una oración para su eterno descanso. Su valentía, fortaleza y alegría en la adversidad han sido una inspiración para todos. c/895

†

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Jorge Izaguirre, su esposa Sonia Germain de Izaguirre, hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Andreita. Acompañan con mucho cariño a Silvia y Aníbal, su esposo, hermanos e hijitos, elevando oraciones para que el Señor la reciba en sus brazos.

†

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.Participa de su fallecimiento el Viceintendente de la Ciudad de Corrientes, Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur elevando una oración y rogando por su eterno descanso.

†

ANDREA LEONOR TOSETTi

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.Participan su fallecimiento el Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur, su esposa Sra. Silvia Camino Pujol y familia, elevando una oración y rogando por su eterno descanso.

†

ANDREA LEONOR TOSETTi

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Elsa Lencina de Tassano e hijos Eduardo y Doris Bozzone, Luis y Paola Battaglia, Gloria y José Alberto Meabe, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.