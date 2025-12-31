†

CLOTILDE MENACHO DE PORTALUPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/12/2025. Sus hijos, nueras, nietos, bisnietas, hermanos, cuñados y sobrinos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

†

CLOTILDE MENACHO DE PORTALUPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/12/2025. Con amor y agradecimiento infinitos sus hijos Christian Portaluppi y María Irene Zamudio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

†

CLOTILDE MENACHO DE PORTALUPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/12/2025. Juana Fernández B. de Vigay e hijos Andrés Sebastián, Natalia Leyes Pedrozo, María Cristina, María Cecilia, Juan Manuel Cubilla Podesta, y nietos, participan el deceso de la Sra. madre de sus queridos amigos Irene Zamudio y Cristhian Portaluppi, acompañándolos en este momento tan especial.

†

CLOTILDE MENACHO DE PORTALUPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/12/2025. Sergio A. Cáceres Moral y Carmen H. Zamudio, sus hijos Mauro y Mimi, Irupé y Juan y Ariel y su nieta Carmencita, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.