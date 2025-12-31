¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

Por El Litoral

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 00:00

Falleció el 30/12/2025. Sus hijos, nueras, nietos, bisnietas, hermanos, cuñados y sobrinos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. 

Falleció el 30/12/2025. Con amor y agradecimiento infinitos sus hijos Christian Portaluppi y María Irene Zamudio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. 

Falleció el 30/12/2025. Juana Fernández B. de Vigay e hijos Andrés Sebastián, Natalia Leyes Pedrozo, María Cristina, María Cecilia, Juan Manuel Cubilla Podesta, y nietos, participan el deceso de la Sra. madre de sus queridos amigos Irene Zamudio y Cristhian Portaluppi, acompañándolos en este momento tan especial. 

Falleció el 30/12/2025. Sergio A. Cáceres Moral y Carmen H. Zamudio, sus hijos Mauro y Mimi, Irupé y Juan y Ariel y su nieta Carmencita, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria. 

