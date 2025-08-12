¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

ARACELI MENDEZ DE FERREYRA

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 00:00

ARACELI MENDEZ DE FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 09/08/2025. Sus sobrinos Mercedes, Patricia y Roberto Prat junto a sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al tío Ungué, Araceli, Carlos, Juanjo y demás familiares en este difícil momento. 

ARACELI MÉNDEZ DE FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 09/08/2025. La Sra. Secretaria de la Cámara de Senadores Dra. María Araceli Carmona, expresa su más sentida condolencia por tan irreparable pérdida. Pedimos a Dios por el eterno descanso de su alma. Rogando fortaleza en estos momentos difíciles para toda la familia. 

ARACELI MÉNDEZ DE FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 09/08/2025. María Araceli Carmona y Familia hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus seres queridos acompañando en estos momentos de dolor. Elevando una oración por su eterno descanso. 

