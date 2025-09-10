¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
Fallecimientos

LUCIA VERRASTRO

Por El Litoral

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 00:00

LUCIA VERRASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2025. La Comunidad Educativa De La Escuela Normal José Manuel Estrada “ REGIONAL”, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Profesora Lucia Verrastro, quien fuera Docente y Rectora de nuestra querida  Escuela desde el año 1972 hasta el año 1990; Desempeñándose con Gran Profesionalismo y compromiso, destacamos como uno de los principales logros de su gestión, la creación en el año 1975 de los Profesorados De Enseñanza Primaria y Educación Pre Escolar, recuperando de esta manera la función de la Escuela como formadora  de Docentes en la Provincia y LA Región. Acompañamos a sus familiares, especialmente a nuestra ex compañera Claudia en este doloroso momento, y elevamos una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma 

LUCIA VERRASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2025. La Promoción 82 de la Escuela Normal “JUAN PUJOL” participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera y amiga claudia Vallejos a quien abrazamos muy fuerte en estos momentos. Sus restos serán velados en Previsora del Paraná el día jueves 11 de septiembre a partir de las 17hs y hasta las 23hs. Que brille para Lucia la luz que no tiene fin. 

