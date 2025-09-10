¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
Fallecimientos

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Por El Litoral

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 00:00

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Participan su fallecimiento el Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur, su esposa, Sra. Silvia Camino Pujol y familia, elevando una oración y rogando por su eterno descanso. 

