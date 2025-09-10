†
MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS
Q.E.P.D.
Falleció el 06/09/2025. Participan su fallecimiento el Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur, su esposa, Sra. Silvia Camino Pujol y familia, elevando una oración y rogando por su eterno descanso.
Por El Litoral
