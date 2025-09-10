¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

PABLO VALLEJOS

Por El Litoral

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2025.  El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del padre del Sr. Claudio Vallejos. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación para su familia. 

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2025.  El personal de la Honorable Cámara de Diputados participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Claudio Vallejos. Acompañando a su familia en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso. 

