Falleció el 09/09/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del padre del Sr. Claudio Vallejos. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación para su familia.

PABLO VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2025. El personal de la Honorable Cámara de Diputados participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Claudio Vallejos. Acompañando a su familia en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso.