Turistas quedaron varados por el temporal en uno de los accesos al Iberá
Un municipio correntino recuperó bienes por USD 400.000 de una causa por corrupción
Corrientes: dos muertos tras un choque e incendio cerca de Santo Tomé
Multas de hasta $500 mil por tomar mate al volante
Tras las intensas lluvias, cómo seguirá el tiempo en Corrientes
Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela
Corrientes: demoraron a un hombre por causar disturbios en la peatonal Junín
Julieta Díaz enamorada: la foto que confirma su nuevo romance
Evangelina Anderson e Ian Lucas se separaron: los motivos
Wanda Nara mostró su nuevo vestidor de lujo estilo boutique: los detalles
Rescatan a un hombre que amenazaba con arrojarse del puente Chaco-Corrientes
El Gobierno provincial asiste a las familias afectadas por el temporal en Mburucuyá
Realizarán una retreta chamamecera en La Unidad
Detuvieron en Corrientes a un brasileño con pedido de captura por homicidio
Corrientes: una mujer y un hombre están graves tras un choque en Concepción