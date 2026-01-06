¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

ANA AURORA BLANCO DE ALDERETE

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 00:00

ANA AURORA BLANCO DE ALDERETE

Q.E.P.D.

Falleció el 05/01/2026. Q. E.P. D. Falleció el día 05/01/2026. Analia Inés Durand de Cassis y Liliana Graciela Suaid participan con profundo pesar el fallecimiento de Doña Ana, mamá de Marisa Alderete, amiga y compañera de trabajo, ruegan una oración para su eterno descanso. 

ANA AURORA BLANCO DE ALDERETE

Q.E.P.D.

Falleció el 05/01/2026.La Sra. Jueza de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la primera circunscripción judicial, Dra. Andrea Fabiana Palomeque Albornoz; la Sra. Secretaria, Dra. Leonor Ponce, los Sres. Prosecretarios, Dra. Mariela Gómez Valussi, Dra. Erika Delgado Solís, Dr. Iván Doncheff y personal; participan el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Marisa Graciela Alderete, Prosecretaria de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. 

ANA AURORA BLANCO DE ALDERETE

Q.E.P.D.

Falleció el 05/01/2026.Andrea Fabiana Palomeque Albornoz participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su estimada amiga Marisa Graciela Alderete, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. 

ANA AURORA BLANCO DE ALDERETE

Q.E.P.D.

Falleció el 05/01/2026.  La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial participa con profundo pesar en el fallecimiento de Ana Aurora Blanco; y acompaña en este momento a Marisa Alderete, amiga, compañera y funcionaria judicial, rogando a Dios por el eterno descanso del alma de su mamá Ana. 

