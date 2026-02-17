†
MABEL BORJAS
Q.E.P.D.
Falleció el 15 de febrero de 2026. Sus amigas de la infancia: Ana Sofía Piñeiro, Ana María Piñeiro y Daniel Insaurralde, participan su fallecimiento, y acompañan a los hijos, nietos y familiares de la querida Mabel.
Por El Litoral
