¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

MABEL BORJAS

Por El Litoral

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 00:00

MABEL BORJAS

Q.E.P.D.

Falleció el 15 de febrero de 2026. Sus amigas de la infancia: Ana Sofía Piñeiro, Ana María Piñeiro y Daniel Insaurralde, participan su fallecimiento, y acompañan a los hijos, nietos y familiares de la querida Mabel.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD