La rana tractor, en peligro de extinción, fue avistada en los Esteros del Iberá

Una publicación en Instagram de la activista ambiental Nora Celeste Frank (@frankserpiente) recordó el interés por la rana tractor (Argenteohyla siemersi), un anfibio nativo del centro-este de Sudamérica que enfrenta amenazas por la destrucción de su hábitat natural.

Qué es la rana tractor

La rana tractor es un anfibio de la familia Hylidae conocido por su presencia en zonas de arbustos, pantanos y deltas del norte de Buenos Aires, Corrientes, sur de Entre Ríos, sur de Paraguay y sur de Uruguay. Se encuentra amenazada debido a la pérdida de su hábitat por la expansión agrícola y la urbanización.

Según registros de comunidades naturalistas, esta especie ha sido observada en áreas protegidas como Gobernador Virasoro y otras localidades de Corrientes, lo que aporta evidencia visual de su presencia en la región.

Estado de conservación y amenazas

Las evaluaciones recientes señalan que Argenteohyla siemersi figura como En Peligro (Endangered) según listados globales de conservación, lo que refleja su vulnerabilidad frente a factores que reducen sus poblaciones.

La pérdida y fragmentación de los humedales y los ecosistemas naturales donde habita son las principales amenazas que enfrenta esta especie, reduciendo sus hábitats adecuados para reproducirse y sobrevivir.

Proyectos de reintroducción y conservación

Organizaciones ambientales han proyectado iniciativas para recuperar poblaciones de la rana tractor, como programas piloto que incluirían reproducción en instalaciones especializadas y su eventual liberación en áreas donde históricamente se encontraba, como parte de estrategias para especies amenazadas en provincias como Entre Ríos.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor para proteger anfibios nativos y mantener la biodiversidad regional, ante escenarios de transformación del paisaje que afectan a especies sensibles como la rana tractor.