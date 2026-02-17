Lautaro Midón ganó en el Challenger de Tigre y avanzó en el cuadro principal

El correntino Lautaro Midón (226° del ranking ATP) se impuso con comodidad ante Dante Pagani (971°) por 6-2 y 6-2 en la primera ronda del Challenger de Tigre I.

El torneo, que se disputa en el Club Náutico Hacoaj de la provincia de Buenos Aires, entrega 63 mil dólares en premios y puntos para el ATP Tour. En esta edición participan 16 tenistas nacionales en el cuadro principal de 32 jugadores.

El certamen está encuadrado en la categoría Challenger 50, otorgando 50 puntos ATP al campeón. Esto representa una oportunidad para los jugadores locales de sumar valiosa experiencia y mejorar su posición en el circuito internacional.

Con esta victoria, Midón avanza de ronda y buscará mantener el buen rendimiento sobre el polvo de ladrillo para sumar puntos importantes en el ranking.