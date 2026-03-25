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JOSÉ ALBERTO TANNURE

Por El Litoral

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 00:00

JOSÉ ALBERTO TANNURE

Q.E.P.D.

Falleció el 24/03/2026.  Su esposa Indiana Ezcurra y sus hijos María Paula y José Manuel Tannure Ezcurra, participan su fallecimiento y que sus restos serán velados en Previsora del Paraná el día miércoles de 7 hs. a 15 hs. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

JOSÉ ALBERTO TANNURE

Q.E.P.D.

Falleció el 24/03/2026. Jorge Oscar Ezcurra y su esposa Mónica Actis, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado José y ruegan una oración por el descanso de su alma, acompañando a Indiana, Paula y Manu en este doloroso momento. 

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