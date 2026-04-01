ALBERTO FRANCISCO GOMEZ QUINTANA

Q.E.P.D.

Falleció el 31/03/2026. Lilian Mercedes Gómez Colombo; José Humberto Gómez Colombo y Flia., participan con SUMO DOLOR la partida del Querido Respetado Amigo, Vecino y Hermano de toda esta vida (Desde la infancia a la fecha compartiendo Juegos, Cumpleaños, Fiestas de Fin de Año, Alegrías y Tristezas, Fracasos y Triunfos). GRAN PERSONA y SER HUMANO, Alegre, Honesto, Humilde, Ferviente Católico. NUNCA TE OLVIDAREMOS. SIEMPRE ESTARAS EN NUESTRA MEMORIA. DESCANSA EN PAZ. Iniciaste el viaje final para alegremente reunirte con Tus Seres más Queridos, que fueron Tus Abuelos y Tu Mamá. Se elevan Oraciones, rogando al Señor, el eterno descanso de Su alma.