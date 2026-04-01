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BEATRIZ RUBERTO DE RELATS

Por El Litoral

Miércoles, 01 de abril de 2026 a las 00:00

 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Q.E.P.D. Su hermano Eduardo y Ana María, sus sobrinos Mariana, Paola, Juan Esteban y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Betty y piden a Dios por su eterno descanso. 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Los directivos y demás colaboradores de la empresa JCR SA, participan su fallecimiento, y acompañan a sus familiares en este triste momento. – 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Victoria y Conrado, y sus hijos; Mariano, Santiago, Ángeles y Conrado, participan de su fallecimiento y ruegan una oración en la memoria de la querida abuela Betty. 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Los Directivos y el Personal de NIKAI S.A. participan de su fallecimiento, saludan a toda su familia en este doloroso momento, y ruegan una oración en su memoria. 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Los Directivos y el Personal de AGRO VR S.A. participan de su fallecimiento, saludan a toda su familia en este doloroso momento, y ruegan una oración en su memoria. 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Los Directivos y el Personal de YVATE S.A. participan de su fallecimiento, saludan a toda su familia en este doloroso momento, y ruegan una oración en su memoria. 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Los Directivos y el Personal de AGRONOR S.A. participan de su fallecimiento, saludan a toda su familia en este doloroso momento, y ruegan una oración en su memoria. 

BEATRIZ RUBERTO DE RELATS

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Vicky Rodríguez Cuimbra, Alfredo, Isaac y Joaquín García, acompañan a Victoria e hijos en este difícil momento.

BEATRIZ RUBERTO DE RELATS

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Isaac García acompaña a Mariano Semino Relats en este difícil momento. 

BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció 31/03/2026. Claudia Santos Barrios y familia, Olaya Larralde y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y piden una oración por su eterno descanso en Paz. – 

BETTY RUBERTO DE RELATS

Q.E.P.D.

Falleció el 31/03/2026. Carolina Chamas y Enrique Smith Estrada, Pablo Chamas y Carola Hernández, Jorge Chamas y Gabriela Bernes, participamos con hondo pesar su fallecimiento. 

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