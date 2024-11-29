†
LIDIA STORNINI
Q.E.P.D.
Falleció el 27/11/2024. Roberto y Gaby, Roberto (h), Eugenia y Pablo Benítez, participan el fallecimiento de la querida Lita, acompañando a sus hijos y nietos, ruegan una oración en su memoria. c/992
Por El Litoral
