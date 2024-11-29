¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

LIDIA STORNINI

Por El Litoral

Viernes, 29 de noviembre de 2024 a las 00:00

LIDIA STORNINI

Q.E.P.D.

Falleció el 27/11/2024. Roberto y Gaby, Roberto (h), Eugenia y Pablo Benítez, participan el fallecimiento de la querida Lita, acompañando a sus hijos y nietos, ruegan una oración en su memoria. c/992

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD