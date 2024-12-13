¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Itatí Tercera Marcha Federal Universitaria Lluvia en Corrientes
Itatí Tercera Marcha Federal Universitaria Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

GLADYS ROSA CAPARÁ DE GÓMEZ (LALY)

Por El Litoral

Viernes, 13 de diciembre de 2024 a las 00:00

GLADYS ROSA CAPARÁ DE GÓMEZ (LALY)

Q.E.P.D.

Falleció el 12/12/2024. Su esposo Alfredo Gabriel Gómez, hijos Leo, Leyla, Ernesto y sus nietos Juan Bautista, Ma. del Pilar, Ma. Mercedes y Ma. del Rosario participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra amada Laly y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados el 13/12 de 7 a 10 am en sala velatoria Salom y luego en el crematorio Parque del Recuerdo. c/059

GLADYS ROSA CAPARÁ DE GÓMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/12/2024. Adela Tosetti, Aníbal Tosetti y flia participan la partida al encuentro del Señor de su querida prima Lali, ruegan cristiana resignación para su esposo Gabriel y sus hijos Leyla y Leo. Descansa en paz y brille en tu rostro la luz que no tiene fin.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD