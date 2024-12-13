†

GLADYS ROSA CAPARÁ DE GÓMEZ (LALY)

Q.E.P.D.

Falleció el 12/12/2024. Su esposo Alfredo Gabriel Gómez, hijos Leo, Leyla, Ernesto y sus nietos Juan Bautista, Ma. del Pilar, Ma. Mercedes y Ma. del Rosario participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra amada Laly y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados el 13/12 de 7 a 10 am en sala velatoria Salom y luego en el crematorio Parque del Recuerdo. c/059

Falleció el 12/12/2024. Adela Tosetti, Aníbal Tosetti y flia participan la partida al encuentro del Señor de su querida prima Lali, ruegan cristiana resignación para su esposo Gabriel y sus hijos Leyla y Leo. Descansa en paz y brille en tu rostro la luz que no tiene fin.