Todo listo para la XII° Fiesta Provincial de la Boga

Con variadas actividades, la localidad de Empedrado se alista a vivir la XII° Fiesta Provincial de la Boga se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre que reunirá a las familias de pescadores de la región.



Cabe señalar que la acreditación y entrega de kits se da desde este viernes 10 hasta las 22.



Acerca del torneo de pesca embarcada con la modalidad de la devolución será este sábado. La largada de lanchas está programada para las 10 en la Playa Paraná, con finalización a las 16 cuando los pescadores regresarán para esperar el resultado de sus logros.



Por la noche de la misma jornada se vivirá Cena Show con la entrega de premios en un espectáculo que iniciará a las 21 en el Polideportivo Municipal.

Además, los más chicos también serán protagonistas el domingo con el Concurso de Pesca Infantil de Costa que se llevará a cabo de 16 a 18 en la Playa Paraná.



Finalmente, ese mismo domingo a las 19 se producirá un show especial para la Elección de Reina.