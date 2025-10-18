Capturaron a una yarará en la zona rural de Lavalle

Una yarará de la cruz (Bothrops alternatus) fue encontrada en una vivienda ubicada en la zona rural de la localidad correntina de Lavalle.

El hallazgo motivó un operativo conjunto entre el Serpentario Municipal de Goya y efectivos de la Policía Rural de Goya para su captura la especie y permitir su traslado seguro.

La intervención estuvo a cargo de Peña, responsable del serpentario de la zona, quien logró capturar al ejemplar sin causar daño ni a la serpiente ni a los vecinos. Posteriormente, el animal fue liberado en un hábitat adecuado, alejado de zonas pobladas.

La yarará de la cruz es una especie venenosa y autóctona del litoral argentino, reconocible por su coloración marrón con manchas en forma de cruz. Suele habitar zonas húmedas o con pastizales y tiene hábitos nocturnos.

Ante su hallazgo, se recomienda no intentar manipularla y dar aviso inmediato a las autoridades o al serpentario local, ya que su veneno es hemotóxico.