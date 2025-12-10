Oscar "Chino" García otra vez al frente de la Comuna de Paso de la Patria

Oscar Armando "Chino" García asumió este miércoles a la mañana como el nuevo intendente de Paso de la Patria, junto a la viceintendente electa en las últimas elecciones, Estela Alejandra "Mimi" Villán por un periodo de cuatro años..



El acto se llevó a cabo en un clima festivo en el predio del Complejo Polideportivo Municipal. Agradeció a "toda nuestra comunidad por la confianza y el acompañamiento".

Aseguró que "cada logro será un logro de toda la comunidad, por eso digo: manos a la obra por el futuro de nuestro Paso de la Patria. Asumo hoy el cargo para un mandato de 4 años, un honor inmenso que recibo", remarcó.



Enfatizó que "el verdadero poder de nuestra comunidad no reside en el despacho del intendente, sino en la capacidad de soñar juntos y actuar en consecuencia..."



"Sé que recibimos un municipio que no está en las mejores condiciones, pero también sé que tenemos la capacidad y la fuerza para revertir esta realidad. Paso de la Patria merece volver a crecer, a desarrollarse y ser nuevamente el centro turístico de la Capital correntina", puntualizó.