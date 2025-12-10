¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

colectivos Chaco-Corrientes Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés
ACTO EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO

Oscar "Chino" García otra vez al frente de la Comuna de Paso de la Patria

Asumió este miércoles junto Estela Alejandra "Mimi" Villán como vice.

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 19:53

Oscar Armando "Chino" García asumió este miércoles a la mañana como el nuevo intendente de Paso de la Patria, junto a la viceintendente electa en las últimas elecciones, Estela Alejandra "Mimi" Villán por un periodo de cuatro años..


El acto se llevó a cabo en un clima festivo en el predio del Complejo Polideportivo Municipal. Agradeció a "toda nuestra comunidad por la confianza y el acompañamiento".


Aseguró que "cada logro será un logro de toda la comunidad, por eso digo: manos a la obra por el futuro de nuestro Paso de la Patria. Asumo hoy el cargo para un mandato de 4 años, un honor inmenso que recibo", remarcó.


Enfatizó que "el verdadero poder de nuestra comunidad no reside en el despacho del intendente, sino en la capacidad de soñar juntos y actuar en consecuencia..." 


"Sé que recibimos un municipio que no está en las mejores condiciones, pero también sé que tenemos la capacidad y la fuerza para revertir esta realidad. Paso de la Patria merece volver a crecer, a desarrollarse y ser nuevamente el centro turístico de la Capital correntina", puntualizó.

