Diputados: en la sesión preparatoria desplazaron a la conducción después de 16 años

La Cámara de Diputados vivió una preparatoria inusualmente movida: en el mismo acto, los legisladores destituyeron a la conducción que llevaba 16 años al frente del cuerpo y nombraron nuevas autoridades. El procedimiento, que generó discusiones dentro y fuera del recinto, fue defendido por el diputado Norberto “Gringo” Ast, quien aseguró que la decisión es “legal, legítima y con sólidos antecedentes”.

González explicó que una sesión preparatoria tiene tres funciones: convalidar el proceso electoral, validar los pliegos de los nuevos legisladores y elegir autoridades.

“Los que objetan dicen que se puede elegir presidente y vicepresidentes pero no secretarios o prosecretarios. Esa lógica es contradictoria. En el Congreso se vota todo junto y se toma juramento en la misma sesión”, sostuvo.

El legislador detalló que el bloque trabajó con asesoramiento jurídico previo: “No improvisamos. Hay reglamento, Constitución Provincial y Constitución Nacional que avalan lo que se hizo.”

El reordenamiento legislativo aparece en sintonía con el inicio de gestión del gobernador electo, Juan Pablo Valdés, quien asume con el desafío de administrar una provincia que busca continuidad, pero con señales de renovación.

Ast anticipó que la Cámara tendrá una dinámica más dialogada: “Hubo voluntad de construir consensos amplios. Eso marca una actitud distinta a la de los últimos años.”

