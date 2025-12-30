Inundaciones en Corrientes: refuerzan la ayuda a San Luis del Palmar

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, se refirió a las acciones que lleva adelante el Gobierno de Corrientes, junto al gobernador Juan Pablo Valdés, para asistir a la localidad de San Luis del Palmar, afectada por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Según indicó, se trata de la ciudad con mayor nivel de complejidad en el actual contexto, donde el temporal dejó como saldo más de 300 personas evacuadas.

Trabajo interministerial y organismos provinciales

Fornaroli detalló que las tareas se desarrollan de manera articulada y con la participación de distintos organismos del Estado provincial, entre ellos:

Ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Salud Pública, Obras y Servicios Públicos

Secretaría General, Coordinación y Planificación

Defensa Civil

Vialidad Provincial

Policía de Corrientes

El funcionario remarcó que existe una comunicación permanente con el municipio para coordinar la asistencia.

Otras localidades afectadas

Además de San Luis del Palmar, desde la Provincia se trabaja de manera simultánea en otras localidades como El Sombrero, Riachuelo, Empedrado y otras comunas que también registraron consecuencias por las lluvias, aunque con menor nivel de emergencia.

Rol de los gobiernos locales

El ministro señaló que, ante este tipo de situaciones, los gobiernos locales cumplen un rol central por su cercanía con los vecinos. “Es la ciudad de mayor complejidad en este momento”, expresó, al tiempo que remarcó la importancia del diálogo directo con la comunidad damnificada.

En ese sentido, sostuvo que se requieren funcionarios con mayor capacidad de respuesta y menor burocracia frente a escenarios de crisis.

Presupuesto y previsibilidad

En otro tramo de sus declaraciones, Fornaroli se refirió a la necesidad de previsibilidad en la gestión de los recursos y definió al presupuesto como una “hoja de ruta” para los tres niveles del Estado. Subrayó además la importancia de que las proyecciones de recursos nacionales sean reales para poder establecer prioridades.

Obras públicas y compromisos institucionales

Respecto a la infraestructura, el funcionario mencionó que la Provincia asumió obras en jurisdicción nacional para garantizar la transitabilidad, como el acceso al puente internacional en Paso de los Libres, y señaló que estas acciones se realizan con la expectativa de que el Gobierno nacional avance con obras comprometidas en Corrientes.

Gestión, demandas sociales y equilibrio fiscal

Fornaroli también analizó las nuevas demandas sociales y la fragmentación de las agendas públicas, al señalar que los ciudadanos hoy se vinculan con el Estado desde necesidades puntuales.

Finalmente, afirmó que el límite de la gestión debe ser el equilibrio fiscal y recomendó a los intendentes mantener la sinceridad frente a las demandas vecinales, priorizando el orden, la responsabilidad y la previsibilidad en la toma de decisiones.