Corrientes: recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro radicado en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en la localidad de Mercedes y además, secuestraron una motocicleta robada en Buenos Aires.

El procedimiento ocurrió durante la noche del lunes durante un recorrido de prevención de delitos realizado por efectivos de la Comisaría de Distrito Primera en inmediaciones de las calles J. Alfredo y Juan Pujol.

En la zona mencionada, los policías divisaron a dos personas escondidas en la oscuridad con una motocicleta, lo cual llamó la atención de los agentes.

Por tal motivo se procedió a la identificación y demora de dos hombres de 18 y 36 años. Además, se secuestró una motocicleta marca Honda, modelo XR, de 150 cc., ya que los demorados no pudieron justificar la propiedad ni contaban con la documentación requerida.

Tras las primeras averiguaciones se pudo constatar que el rodado tenía pedido de secuestro por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, siendo robado en aquella jurisdicción.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada comisaría donde se realizaron las diligencias del caso.

