El Gobierno de Corrientes refuerza su apoyo al sector arrocero en plena campaña

El ministro de Producción, Walter Chávez, mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa) para evaluar la situación del cultivo y las condiciones del mercado.

Objetivos de la reunión

El Gobierno de Corrientes busca seguir con su acompañamiento al sector durante la campaña 2025–2026, actualmente en desarrollo en la provincia.

Durante la reunión, se analizaron los efectos del clima sobre la producción, el rendimiento de los lotes y las principales demandas de los productores locales. Chávez destacó que “el arroz es una de las economías regionales más importantes de Corrientes por su impacto en la producción, el empleo y el desarrollo de las localidades”.

El ministro resaltó la importancia de mantener un diálogo constante con los productores y afirmó que el Gobierno trabaja en la implementación de herramientas que fortalezcan la competitividad del sector ante los desafíos climáticos y de mercado.

En tanto, el presidente de la Acpa, Enrique Borsatto, señaló que las lluvias afectarían principalmente a las siembras tardías y que la calidad del arroz podría resentirse en los primeros lotes que recibieron precipitaciones durante la germinación. El volumen general de producción no se vería comprometido.