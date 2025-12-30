Tragedias en el río Paraná: recomendaciones clave para navegar con seguridad en Corrientes

Las tragedias ocurridas este fin de semana en el río Paraná, que dejaron al menos nueve personas fallecidas, encendieron la alarma en Corrientes y reavivaron la importancia sobre la seguridad en la navegación recreativa.

Los siniestros se produjeron entre el viernes y el sábado, durante actividades de recreación y navegación en distintos puntos del Paraná, en un contexto de malas condiciones climáticas, fuerte viento y alto tránsito de embarcaciones.

Guías y pescadores deportivos coinciden en que el uso del chaleco salvavidas podría haber evitado muchas de las muertes. Así lo expresó Pablo Chapero, presidente de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (APDL) y guía de pesca en Corrientes. “Si se utilizaran los chalecos salvavidas, sobre todo cuando empieza a cambiar el clima, muchos de estos episodios no terminarían en tragedia”, señaló Chapero.

Factores de riesgo en el río Paraná

El referente advirtió que en zonas muy transitadas del río confluyen varios factores de riesgo: oleaje, viento sur, circulación intensa de lanchas y personas sin experiencia suficiente.

“Hay sectores donde el viento pega muy fuerte y el río se vuelve peligroso. A eso se suma gente que no está capacitada y la presencia de alcohol, que es un factor determinante”, explicó.

También remarcó la necesidad de mayores controles preventivos, especialmente en áreas donde se concentra la navegación recreativa. “En los lugares donde se concentra la mayor cantidad de lanchas debería haber controles permanentes. La prevención es clave para evitar estos desenlaces”, sostuvo.

Recomendaciones para una navegación segura

Utilizar siempre chalecos salvavidas, sin excepción.

Contar con elementos de seguridad vigentes a bordo.

No sobrecargar de peso ni de personas las embarcaciones.

Realizar maniobras amplias y prudentes, evitando giros bruscos.

Mantener distancia entre embarcaciones y evitar navegar cerca de otras.

Circular a velocidad prudente, elevando la proa ante mal clima.

No consumir alcohol antes ni durante la navegación.

Chapero también realizó un pedido especial a los nadadores de aguas abiertas, ante el incremento de esta práctica en el Paraná. “Es fundamental que no circulen cerca del canal de navegación si no cuentan con lancha de apoyo ni señalización. Es extremadamente peligroso”, advirtió.

Recomendaciones en la página web de Prefectura Naval Argentina

Otras recomendaciones señaladas en la página web de la autoridad nacional son: