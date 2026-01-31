San Lorenzo y Central Córdoba abren la tercera fecha

San Lorenzo recibirá este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro que marcará el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que corresponde a la Zona A y que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el “Nuevo Gasómetro”. El árbitro será Fernando Echenique, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras.

San Lorenzo, que es dirigido por Damián Ayude, viene de ganarle 1-0 como visitante al recién ascendido Gimnasia de Mendoza en la segunda fecha, luego de lo que había sido un negativo estreno en el que cayó 3-2 frente a Lanús.

Este partido ante el conjunto santiagueño se presenta como una buena oportunidad para darle una alegría a su gente en el “Nuevo Gasómetro” y así empezar a acomodarse en la Zona A, donde lideran Lanús y Vélez por ahora con puntaje ideal.

En lo que va de este Torneo Apertura, la principal figura del “Ciclón” es el delantero Alexis Cuello, quien anotó un doblete frente a Lanús y dio la asistencia en el triunfo ante Gimnasia de Mendoza.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de año, ya que en la primera fecha cayó 1-0 como local ante Gimnasia de Mendoza, mientras que en su siguiente presentación consiguió un empate sin goles como visitante ante el siempre complicado Atlético Tucumán.

Independiente - Vélez

En Avellaneda, Independiente recibirá este sábado a Vélez en busca de su primer triunfo de la temporada. El partido, correspondiente a la Zona A, se llevará a cabo a partir de las 19:45 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, tuvo un irregular comienzo en el Apertura, ya que empató en sus primeras dos presentaciones en partidos que tenía bien encaminados.

Primero ante Estudiantes de La Plata, al que pasó por arriba en el primer tiempo aunque el “Pincha” lo terminó igualando en el inicio del complemento. Después frente a Newell´s, que se lo empató de manera agónica.

Vélez, por su parte, fue uno de los mejores equipos en el arranque del certamen, donde primero venció como visitante a Instituto de Córdoba, para luego superar como local a Talleres de Córdoba.

En este último encuentro se dio una tensa situación antes del arranque, cuando Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, directores técnico de Vélez y de Talleres respectivamente, no se saludaron, dejando en claro la mala relación que tienen pese a haber compartido muchos años en Boca.

Más partidos

La jornada sabatina contempla también estos encuentros: Atlético Tucumán - Huracán (22:00) y Talleres - Platense (22:00).