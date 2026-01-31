Adorni asume como director de YPF en representación del Estado Nacional

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá como miembro del directorio de YPF en representación del Estado Nacional, según lo informó la petrolera este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta manera, ocupará el lugar que dejó vacante Guillermo Francos como Director Titular clase A con Acción de Oro. Esto significa que tendrá el poder especial de veto en determinadas decisiones estratégicas.

En la misma comunicación, se informó la renuncia de los Directores Titulares por la clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, en ambos casos "por razones de estricta índole personal". Serán reemplazados por Francos y el exdiputado del PRO Martín Maquieyra.

Maquieyra es Magister en Gestión en Gas y Petróleo y ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, cuando ocupó su banca entre 2017 y 2025. Además, el pampeano fue clave durante el debate de la Ley de Bases, que un tercio de su articulado reformaba normativas sobre la energía, porque fue un negociador primordial entre el oficialismo y la oposición para que el gobierno pueda obtener su aprobación.

Además, YPF anunció que Adorni "ha comunicado la renuncia de sus honorarios", por lo que ejercerá el cargo de manera ad honorem y solo percibirá el sueldo que le corresponde como jefe de Gabinete que suma unos $5.9 millones brutos. También señaló que "los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas".

En abril del año pasado, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un presupuesto de $11.096.174.942 para cubrir los honorarios del Directorio. Esto significa que cada una de las autoridades cobra unos $75 millones mensuales.

El desembarco de Adorni forma parte de una serie de cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei dentro de las autoridades de la firma que lidera Horacio Marín. Tras la firma de las nuevas autoridades, la compañía hizo públicas las modificaciones a través de una comunicación oficial para la Argentina y la Bolsa de Nueva York.

Fuente: C5N