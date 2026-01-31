¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Diego Santilli
Las noticias más importantes del sábado 31 de enero

Por El Litoral

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 07:01

Caos en el aeropuerto de Corrientes: pasajeros varados más de 8 horas por una falla mecánica

Santilli trajo $3.000 millones y la promesa de analizar ceder el exRI-9 por deudas

Corrientes: millonario robo a una empresa de agroservicios en Bella Vista

Carnaval de Corrientes: las obras clave que se hicieron en el corsódromo Nolo Alías

Corrientes: cuenta con 200 vehículos, aviones y tecnología satelital para combatir el fuego

Segundo puente Chaco-Corrientes: qué dijo Santilli del proyecto y su análisis financiero

Recuperan en el Chaco un auto que había sido robado en Corrientes hace 23 años

Cómo será el nuevo parque solar con 41.000 paneles en el Santa Catalina


 

