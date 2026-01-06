La Policía de Corrientes implementó un fuerte dispositivo integral de seguridad

La Policía de Corrientes puso en marcha un plan integral de seguridad y prevención que comprende la ciudad de Mocoretá y las localidades vecinas de Juan Pujol y Monte Caseros, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos y garantizar el orden público en la región.

El dispositivo, activo desde este lunes, es llevado adelante de manera conjunta y coordinada por personal de las Comisarías Primera y Segunda de Mocoretá, el Grupo de Tareas Operativas (G.T.O.) de San Francisco y de Paso de los Libres, Seguridad Vial, P.R.I.A.R. de Mocoretá, y efectivos policiales de la jurisdicción de Monte Caseros, entre otras áreas operativas.

Los operativos continuarán durante los días venideros, abarcando rutas provinciales y nacionales, accesos a localidades, caminos rurales y sectores estratégicos, con controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos.

Este plan contempla una marcada presencia policial en la vía pública, con despliegue de móviles, puestos de control fijos y móviles, y tareas de prevención orientadas a desalentar conductas ilícitas, fortalecer la seguridad vial y brindar mayor tranquilidad a vecinos y transeúntes.