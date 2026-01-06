¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Becas Progresar Gauchito Gil San Baltasar
En el Sur de la provincia

La Policía de Corrientes implementó un fuerte dispositivo integral de seguridad

Abarca rutas provinciales y nacionales, accesos a localidades, caminos rurales y sectores estratégicos.

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 08:39

La Policía de Corrientes puso en marcha un plan integral de seguridad y prevención que comprende la ciudad de Mocoretá y las localidades vecinas de Juan Pujol y Monte Caseros, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos y garantizar el orden público en la región.

El dispositivo, activo desde este lunes, es llevado adelante de manera conjunta y coordinada por personal de las Comisarías Primera y Segunda de Mocoretá, el Grupo de Tareas Operativas (G.T.O.) de San Francisco y de Paso de los Libres, Seguridad Vial, P.R.I.A.R. de Mocoretá, y efectivos policiales de la jurisdicción de Monte Caseros, entre otras áreas operativas.

Los operativos continuarán durante los días venideros, abarcando rutas provinciales y nacionales, accesos a localidades, caminos rurales y sectores estratégicos, con controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos.

Este plan contempla una marcada presencia policial en la vía pública, con despliegue de móviles, puestos de control fijos y móviles, y tareas de prevención orientadas a desalentar conductas ilícitas, fortalecer la seguridad vial y brindar mayor tranquilidad a vecinos y transeúntes.

