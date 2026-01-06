El Gobierno repartió los ATN de diciembre 2025: Corrientes está en el puesto 17

En diciembre, el Gobierno distribuyó entre siete provincias casi la totalidad de la recaudación mensual destinada al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los datos oficiales indica que se repartió casi el 87% de los ingresos. En el listado de provincias, Corrientes está en el puesto número 17 según la cantidad de fondos recibidos.

En un informe de la consultora Politikon Chaco sobre transferencias no automáticas de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al último mes del año pasado, muestra el detalle de cómo dividió los fondos la administración nacional.

“En diciembre se distribuyeron unos $76.000 millones de 2025, el mayor monto ejecutado en toda la era Milei. En este mismo mes, el fondo ATN totalizó $87.920 millones según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP); por ende, la ejecución del mismo llegó al 86,4%, el mayor desde diciembre de 2023”, indicó Politikon Chaco.

Los estados más beneficiados con ATN fueron Catamarca, con $10.000 millones; Chaco, $11.000 millones; Chubut, con $9.500 millones; Entre Ríos, con $7.000 millones; Misiones, con $12.000 millones; Salta, con $6.000 millones; y Tucumán, con $20.000 millones. Por debajo, en el 17, queda Corrientes con $1884 millones según indica el gráfico de la consultora.

El incremento en la generosidad del Tesoro nacional con las provincias en el ultimo mes año coincide con la necesidad de conseguir votos de los gobernadores para aprobar el Presupuesto 2026.

Según se conoció el 30 de diciembre, el Gobierno Nacional incrementó en 175% los envíos de Compensación por Consenso Fiscal a una docena de provincias, respecto del promedio de los once meses anteriores. Estos son fondos de distribución automática. Las provincias que más fondos recibieron son aquellas que hasta ahora comprometieron su acompañamiento al Presupuesto.

Según dice el reporte privado, en el último mes del año pasado, las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $291.354 millones (un número que incluye los ATN). Respecto de diciembre de 2024, estos envíos mostraron una variación de 0,2% en términos reales, pero con relación a 2023 cayeron 70%.

