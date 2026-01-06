Corrientes: el caso del soldado atropellado y abandonado tras las fiestas de Año Nuevo

El soldado voluntario Santiago Recalde fue embestido el 1 de enero pasado por un automóvil que lo dejó abandonado sobre la cinta asfáltica de la localidad de Santa Lucía. La familia del joven brindó una entrevista junto a su abogado para dar detalles del caso.

El hecho ocurrió cuando Recalde , de 22 años, circulaba en su motocicleta luego de los festejos de Año Nuevo con su familia. El soldado circulaba sobre la ruta a altura del paraje La Loma, cuando fue embestido por un vehículo, cuyo conductor lo dejó abandonado.

"Santiago está peleando por su vida"

Según lo que informó el abogado de la familia de Recalde, Fernándo Méndez, en entrevista a Radio Sudamericana, el conductor del automóvil Peugeot 208 negro implicado en caso, ya fue identificado.

El letrado calificó lo sucedido como “un hecho aberrante, hoy Santiago está peleando por su vida”. En tanto que la tía de la víctima, Miriam Laviosa, dijo que “ni a un perro se le hace lo que se le hizo a Santiago”.

Laviosa detalló que su sobrino “tiene solo un pequeño porcentaje de posibilidades, pero nos aferramos a eso”, y aprovechó para pedir que “oren por él, no importa la religión”.

Quien es Santiago Recalde

Oriundo de Formosa, Santiago se radicó en Corrientes a los 15 años junto a su familia en la localidad de Santa Lucía.

Al cumplir los 18 ingresó como voluntario al Ejército Argentino y siempre viajaba para las fiestas para reencontrarse con su mamá y su familia en esta localidad.

Como cada año, Santiago hizo el viaje que esta vez tuvo un trágico desenlace.

Traslado a Capital y pedido de ayuda

Lo cierto es que otro conductor encontró a Recalde y notificó a las autoridades. Al llamado de emergencia acudieron los servicios de emergencia de la ciudad de Goya, por lo que el joven fue ingresado primeramente al Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria” pero debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a Capital en el Hospital Escuela “ José de San Martín”, donde actualmente se encuentra en el servicio de Terapia Intensiva.

Quien acompaña a Recalde en Capital es su madre, Perla Laviosa, quien se encuentra acompañada de otro familiar siempre en las afueras del hospital. Su hermana, Miriam pidió a la comunidad colaboración para ayudar a Perla quien no cuenta con los recursos suficientes para mantenerse en la ciudad.

Quienes quieran asistir a la mamá de Santiago, pueden comunicarse con Perla Laviosa a su teléfono personal 3777- 446260.