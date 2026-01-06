¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gauchito Gil San Baltasar Club de Regatas Corrientes
Así es el cronograma de pagos del Plus Unificado para estatales correntinos

Desde sus canales oficiales, el Gobierno de Corrientes detalló los días de pago del beneficio tanto para agentes activos, pasivos y pensionados.

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 09:22

El Gobierno de la provincia de Corrientes anunció el cronograma de pago del Plus de Refuerzo correspondiente a enero para los agentes activos, jubilados y pensionados provinciales.

El cronograma iniciará el lunes 12 y se extenderá hasta el viernes 16, detallaron desde los medios oficiales del gobierno.

El calendario de pagos es el siguiente:

  • Lunes 12: DNI terminados en 0 y 1 *
  • Martes 13: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 14: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 15: terminaciones 6 y 7
  • Viernes 16: DNI terminados en 8 y 9

* Dinero disponible desde el sábado 10 de enero en cajeros automáticos.

