Así es el cronograma de pagos del Plus Unificado para estatales correntinos

El Gobierno de la provincia de Corrientes anunció el cronograma de pago del Plus de Refuerzo correspondiente a enero para los agentes activos, jubilados y pensionados provinciales.
El cronograma iniciará el lunes 12 y se extenderá hasta el viernes 16, detallaron desde los medios oficiales del gobierno.
El calendario de pagos es el siguiente:
- Lunes 12: DNI terminados en 0 y 1 *
- Martes 13: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 14: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 15: terminaciones 6 y 7
- Viernes 16: DNI terminados en 8 y 9
* Dinero disponible desde el sábado 10 de enero en cajeros automáticos.