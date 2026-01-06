Así es el cronograma de pagos del Plus Unificado para estatales correntinos

El Gobierno de la provincia de Corrientes anunció el cronograma de pago del Plus de Refuerzo correspondiente a enero para los agentes activos, jubilados y pensionados provinciales.

El cronograma iniciará el lunes 12 y se extenderá hasta el viernes 16, detallaron desde los medios oficiales del gobierno.

El calendario de pagos es el siguiente:

Lunes 12 : DNI terminados en 0 y 1 *

: DNI terminados en 0 y 1 * Martes 13 : DNI terminados en 2 y 3

: DNI terminados en 2 y 3 Miércoles 14 : DNI terminados en 4 y 5

: DNI terminados en 4 y 5 Jueves 15 : terminaciones 6 y 7

: terminaciones 6 y 7 Viernes 16: DNI terminados en 8 y 9

* Dinero disponible desde el sábado 10 de enero en cajeros automáticos.