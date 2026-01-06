Mercedes: miles de fieles al Gauchito Gil y fuerte movimiento en los puestos

Las celebraciones por el Gauchito Gil en Mercedes convocan a miles de devotos de diferentes puntos de la provincia y el país. En los puestos de ventas está todo listo para que los viajeros se lleven algún recuerdo.

Esto lo demuestra Benjamín Godoy, un puestero de la zona, que muestra diversidad de elementos alusivos a la figura del Gauchito Gil.

Estatuillas de diferentes tamaños y realizadas en diversos materiales van desde un básico de $2.000 hasta los $35.000. “Los más caros son indestructibles, prácticamente”, afirma Godoy y agregó que "hay muchos que les gusta tenerlos en exteriores" ,ante una entrevista a Tu Mercedes Portal.

El hombre aprovecha la oportunidad para mostrar otros elementos como:

Stickers cuyo valor inicia desde los $500

cuyo valor inicia desde los $500 Rosarios que dependiendo del material pueden costar entre $3.500 hasta $5.000.

que dependiendo del material pueden costar entre $3.500 hasta $5.000. Bombillas cuyos precios varían entre los #3.500 y los $5.000

cuyos precios varían entre los #3.500 y los $5.000 Vasos para tereré con la imagen del Gaucho Gil por $4.500

Así como lo enlistado, existen más elementos con alguna referencia o imagen que los devotos buscan en estas fechas.

Se esperan más de 80 mil fieles

Desde los servicios de la provincia de Corrientes abocados a atender a los devotos, informaron que se esperan más de 80 mil personas entre el miércoles 7 y jueves 8.

El operativo para estos días conlleva el trabajo en conjunto del Municipio de Mercedes, Salud Pública, Gendarmería, Policía, Iglesia, delegaciones de devotos y Defensa Civil.

Corte total de rutas

Por otra parte, la Policía de Corrientes informó que este lunes comenzó con un operativo especial, que involucra a 450 efectivos que intervienen en controles viales, cortes de tránsito y desvíos.

Es así que se informó que sobre cortes totales de tránsito en dos momentos clave: