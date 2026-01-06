Corrientes: recomendaciones sanitarias por las celebraciones del Gauchito Gil

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes realizará cobertura sanitaria durante las celebraciones en honor al Gauchito Gil, en el santuario ubicado en la ciudad de Mercedes.

El operativo estará a cargo del director de Operativos Sanitarios, Eduardo Farizano, y se trabajará de manera articulada con el hospital “Las Mercedes” y otros centros de salud de la zona.

Fechas y despliegue del equipo

Un equipo de 25 personas de la cartera sanitaria, integrado por médicos, enfermeros, agentes sanitarios y choferes, se instalará en el predio desde el miércoles 7 a las 8 hasta el jueves 8 de enero a las 17.

Desde el Ministerio estiman la llegada de más de 80 mil personas al santuario durante las jornadas de celebración.

Atención de casos frecuentes

Farizano señaló que durante este tipo de eventos es habitual asistir a personas con enfermedades crónicas que no toman su medicación, además de casos de problemas gastrointestinales, fiebre y alergias por picaduras.

Recomendaciones para los fieles

Desde Salud Pública se brindaron una serie de recomendaciones para prevenir complicaciones durante las celebraciones:

Consumir abundante agua

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16

Usar ropa ligera

No consumir alcohol

Ingerir alimentos que no hayan cortado la cadena de frío

Estas medidas buscan prevenir golpes de calor y otras afecciones asociadas a las altas temperaturas.

Trabajo articulado entre organismos

La directora del hospital “Las Mercedes”, María Laura Lacour, indicó que el nosocomio coordina la cobertura sanitaria junto al área de Operativos Sanitarios.

Además, destacó que se trabaja en conjunto con el Municipio, Gendarmería, Policía, Iglesia, delegaciones de devotos y Defensa Civil, y que el hospital contará con guardias reforzadas durante los festejos.