Temporal en Mburucuyá: la localidad sin energía eléctrica y con graves destrozos

Un fuerte temporal en Mburucuyá provocó severos daños en la localidad, que permanece sin suministro eléctrico tras la caída de postes y líneas de alta y media tensión. El fenómeno, registrado en las últimas horas, afectó tanto a la zona urbana como rural y generó un escenario de emergencia.

Consecuencias del temporal

Las intensas ráfagas de viento, acompañadas por lluvia y granizo, causaron la voladura de techos en viviendas y galpones, además de la caída de numerosos árboles de gran porte. Muchos de ellos bloquearon calles principales y accesos, lo que dificulta el desplazamiento y el trabajo de los equipos de asistencia.

El intendente Edgar Galarza Florentín recorrió las áreas más afectadas y describió la situación como “uno de los momentos más críticos que nos toca vivir". Desde el Municipio reconocieron que la capacidad de respuesta local se encuentra al límite ante la magnitud de los daños.

“No sabemos por dónde empezar”, señalaron al mismo tiempo que remarcaron la necesidad de contar con apoyo externo para atender la emergencia y asistir a las familias damnificadas.

Trabajo en las calles y pedidos de colaboración

Cuadrillas municipales y personal de Defensa Civil trabajan en el despeje de calles y en la atención de los vecinos afectados. En paralelo, se prevé realizar un relevamiento oficial de los daños materiales y de posibles evacuados, con el objetivo de coordinar la llegada de ayuda desde la capital provincial.

Las autoridades locales solicitaron a la población evitar la circulación innecesaria, debido al riesgo que representan los cables caídos y las estructuras dañadas que aún podrían colapsar.